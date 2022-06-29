Антон Заболотный поделился впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом, который возглавляет Владимир Федотов.
— Есть сейчас в штабе человек, который работает с нападающими?
— Все тренеры работают с командой. Нет, конкретного человека нет.
— Федотов ваш тренер. Стоит ли ожидать того Антона Заболотного, который был в «Сочи»?
— Я хотел бы, не знаю, как вы.
— Вы общались с тренером по поводу того, как вернуть эту результативность?
— Нет. Если честно, за всю работу с Валентиновичем у меня было мало с ним личных разговоров, но есть понимание требований, которые Федотов предъявляет нападающим. Мне, может быть, полегче сейчас, чем всей команде, потому что я по «Сочи» знаю требования, но это никак не сбавляет мне нагрузки в том плане, что все-таки я должен выполнять требования. Посмотрим, как в сезоне будет.
— Что это за требования? Расскажите, почему вы были таким праймовым при Федотове?
— Это так-то просто не объяснить. Есть требования, которые идут к любому нападающему в любой команде, но эти рассуждения будут сейчас на 20 минут, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.
— Отличаются ли требования Федотова от того, что требовал Алексей Березуцкий?
— Совсем другие. Если начну говорить, то это растянется на 30 минут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -