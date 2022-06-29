Антон Заболотный поделился впечатлениями от работы с Владимиром Федотовым

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом, который возглавляет Владимир Федотов.

— Есть сейчас в штабе человек, который работает с нападающими?

— Все тренеры работают с командой. Нет, конкретного человека нет.

— Федотов ваш тренер. Стоит ли ожидать того Антона Заболотного, который был в «Сочи»?

— Я хотел бы, не знаю, как вы.

— Вы общались с тренером по поводу того, как вернуть эту результативность?

— Нет. Если честно, за всю работу с Валентиновичем у меня было мало с ним личных разговоров, но есть понимание требований, которые Федотов предъявляет нападающим. Мне, может быть, полегче сейчас, чем всей команде, потому что я по «Сочи» знаю требования, но это никак не сбавляет мне нагрузки в том плане, что все-таки я должен выполнять требования. Посмотрим, как в сезоне будет.

— Что это за требования? Расскажите, почему вы были таким праймовым при Федотове?

— Это так-то просто не объяснить. Есть требования, которые идут к любому нападающему в любой команде, но эти рассуждения будут сейчас на 20 минут, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.

— Отличаются ли требования Федотова от того, что требовал Алексей Березуцкий?

— Совсем другие. Если начну говорить, то это растянется на 30 минут.