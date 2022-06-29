Антон Заболотный: «В ценовом плане ЦСКА не может конкурировать с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после поражения от «Зенита» в товарищеском матче (0:3) рассказал, за счет чего московский клуб будет стараться конкурировать с действующим чемпионов по ходу сезона.

— Тот состав, который есть у ЦСКА, может конкурировать с «Зенитом»?

— В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки.

— Что вы подразумеваете под «ценовым планом»?

— Если брать по трансферным деньгам, то в «Зените» игроки звезднее, чем в ЦСКА. Это именно про цифры.

— Как Гаичей различаете?

— По именам.

— Почему все проходят и как-то странно на вас смотрят?

— Я так-то играл в «Зените», не помните? Всех знаю. Отличная команда, очень миролюбивая.

— А в чем заключается миролюбивость? Что они вас по лицу погладили?

— Нет, это игровой момент. Я тоже Дугласа ударил, не извинился. Это футбол.

— Сейчас все задаются вопросом, как эту команду подвинуть.

— Мы работает над этим.

— Вы согласны с коллегами, которые в команде говорят, что надо первое место занимать?

— Ну если не думать о первом месте, тогда о чем думать?

— За счет чего можно «Зенит» подвинуть с парового места?

— Прибавлять в игровом плане, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.