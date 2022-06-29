Антон Заболотный: «В ценовом плане ЦСКА не может конкурировать с «Зенитом»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после поражения от «Зенита» в товарищеском матче (0:3) рассказал, за счет чего московский клуб будет стараться конкурировать с действующим чемпионов по ходу сезона.
— Тот состав, который есть у ЦСКА, может конкурировать с «Зенитом»?
— В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки.
— Что вы подразумеваете под «ценовым планом»?
— Если брать по трансферным деньгам, то в «Зените» игроки звезднее, чем в ЦСКА. Это именно про цифры.
— Как Гаичей различаете?
— По именам.
— Почему все проходят и как-то странно на вас смотрят?
— Я так-то играл в «Зените», не помните? Всех знаю. Отличная команда, очень миролюбивая.
— А в чем заключается миролюбивость? Что они вас по лицу погладили?
— Нет, это игровой момент. Я тоже Дугласа ударил, не извинился. Это футбол.
— Сейчас все задаются вопросом, как эту команду подвинуть.
— Мы работает над этим.
— Вы согласны с коллегами, которые в команде говорят, что надо первое место занимать?
— Ну если не думать о первом месте, тогда о чем думать?
— За счет чего можно «Зенит» подвинуть с парового места?
— Прибавлять в игровом плане, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -