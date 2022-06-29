Заболотный оценил игру молодых футболистов в матче против «Зенита»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил игру молодых футболистов в товарищеском матче против «Зенита» (0:3).
— Пока под нагрузками тяжеловато, но оценка игры на втором плане. Проанализируем, посмотрим все со стороны. Как видите, результат далеко от положительного. Пока нам надо работать и работать.
— В первом тайме вы играли практически с основными партнерами, которые будут играть в сезоне, а во втором тайме с игроками молодежки. Как оцените их уровень?
— Первый тайм у нас был точно не основной состав, у нас пока его нет. Все-таки новый тренер. Уверен, что ротации будет больше. В любом случае будут новые наигровки. Если говорить о молодежи, видно, что ребята стараются, хотят прогрессировать. Бывает получается, а бывает нет. Все-таки «Зенит» — хороший клуб, фаворит нашего чемпионата. Ребята проявили характер. Ничего страшного, они продолжают работать.
— О чем говорили в раздевалке?
— Психологически все нормально, ребята сконцентрированы на работе. У нас другие нагрузки: Валентинович больше любит поработать физически. Сейчас над ними и работаем. Думаю, когда будут тренировки более свободные, будут свежее гони и думаться будет по-другому.
— Ставит команда для себя цель выиграть этот турнир?
— Думаю, нет.
— Обсуждали цели на сезон?
— Пока нет.
— Что скажете по поводу бойкота фанатами армейцев матчей из-за внедрения Fan ID?
— Тяжелая ситуация. Без болельщиков невозможен футбол. Для нас это большая потеря. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Я сам еще не разобрался. Ребята как-то это обсуждали, но в общих чертах, а как все будет действовать, я пока не вникал. Все играют ради болельщиков. Я разбираюсь в футболе, но не около футбола. Если болельщики так реагируют, значит, это неприемлемо, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -