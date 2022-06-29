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Заболотный оценил игру молодых футболистов в матче против «Зенита»

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил игру молодых футболистов в товарищеском матче против «Зенита» (0:3).

— Пока под нагрузками тяжеловато, но оценка игры на втором плане. Проанализируем, посмотрим все со стороны. Как видите, результат далеко от положительного. Пока нам надо работать и работать.

— В первом тайме вы играли практически с основными партнерами, которые будут играть в сезоне, а во втором тайме с игроками молодежки. Как оцените их уровень?

— Первый тайм у нас был точно не основной состав, у нас пока его нет. Все-таки новый тренер. Уверен, что ротации будет больше. В любом случае будут новые наигровки. Если говорить о молодежи, видно, что ребята стараются, хотят прогрессировать. Бывает получается, а бывает нет. Все-таки «Зенит» — хороший клуб, фаворит нашего чемпионата. Ребята проявили характер. Ничего страшного, они продолжают работать.

— О чем говорили в раздевалке?

— Психологически все нормально, ребята сконцентрированы на работе. У нас другие нагрузки: Валентинович больше любит поработать физически. Сейчас над ними и работаем. Думаю, когда будут тренировки более свободные, будут свежее гони и думаться будет по-другому.

— Ставит команда для себя цель выиграть этот турнир?

— Думаю, нет.

— Обсуждали цели на сезон?

— Пока нет.

— Что скажете по поводу бойкота фанатами армейцев матчей из-за внедрения Fan ID?

— Тяжелая ситуация. Без болельщиков невозможен футбол. Для нас это большая потеря. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Я сам еще не разобрался. Ребята как-то это обсуждали, но в общих чертах, а как все будет действовать, я пока не вникал. Все играют ради болельщиков. Я разбираюсь в футболе, но не около футбола. Если болельщики так реагируют, значит, это неприемлемо, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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