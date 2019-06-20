Антон Соснин перенес операцию в Финляндии

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин рассказал о ходе восстановления после травмы. Хавбек 31 января получил травму сухожилия длинной приводящей мышцы. Футболисту не удавалось до конца восстановиться, и было решено сделать операцию.

- Сейчас чувствую себя достаточно хорошо для моего положения, - цитирует официальный сайт "Динамо" Соснина. - На данный момент мне предписан покой, поэтому стараюсь лишний раз ногу не задействовать. Чтобы побыстрее заживала.

Я действительно в конце сезона был близок к общей группе, однако каждую тренировку нет-нет, да чувствовал боль. Рассказал об этом нашему медицинскому штабу, и Александр Эдуардович Ярдошвили, динамовский главный врач, предложил мне слетать в Финляндию – к специализированному доктору. Полетели мы туда по окончании чемпионата, и там врач однозначно сказал, что по результатам МРТ нужна операция. Потому что в процессе восстановления после травмы, которую я получил на турецких сборах, возникло осложнение. И именно оно вызывало боль при тренировочном процессе.

- Сильно переживали?

- Конечно, переживал. Но не из-за того, что предстояла операция, а из-за того, что уже почти вернулся в общую группу, а боль не проходила. Вот причина моих главных переживаний… А когда сказали про операцию, то неприятно, конечно, было, зато я четко понимал - после хирургического вмешательства будет определенный период восстановления, но нога уже болеть не будет при нагрузке. Операция проходила в Финляндии, в городе Турку, в той самой клинике, где мне и озвучили о необходимости её проведения.

- Какой теперь у вас план восстановления?

- Сейчас в моем расписании значится дата 22 июня – в этот день, когда ребята вернутся с первого сбора в Австрии, мне должны снять швы. Я уберу, наконец, костыли и буду действовать по рекомендациям нашего медицинского штаба. Через физиотерапию меня будут постепенно подводить к нагрузкам.