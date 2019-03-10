Антон Шунин: "Весь второй тайм спартаковцы тянули время до неприличия. Я чувствовал их страх"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что второй тайм его команда провела достойно.

– Мы выходили играть на победу, – говорит Шунин. – Считаю, команда сыграла неплохо. Жаль, что не выиграли. Второй тайм провели достойно, были моменты, перекладина. У Феди Черных в первом тайме был хороший момент, когда он мог забить. Чуть-чуть не повезло.

– Почему пропустили гол со штрафного? Как вы это видели?

– Стояла стенка. Футболисты "Спартака" разыграли мяч в сторону за стенку, как раз там, где игрок не защищает угол ворот. Соответственно, мяч закрутил Джикия в угол. Это непростой момент. Соперник хорошо разыграл мяч и сумел точно пробить в угол.

– Вы сказали, что “Динамо" не повезло. Только удачи и не хватило?

– Уверен, что если бы мы забили во втором тайме, а моменты были, то игра бы кардинально изменилась, перевернулась. Весь второй тайм игроки "Спартака" тянули время до неприличия. Я чувствовал их страх. (Елена Григорьевская)