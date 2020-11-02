Антон Миранчук второй раз назван игроком месяца в «Локомотиве»

Антон Миранчук назван лучшим игроком октября в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. За хавбека проголосовал 4931 болельщик (70,46 процента). В октябре Миранчук забил два гола (в ворота «Баварии» и «Сочи») и стал автором голевой передачи). Полузащитник во второй раз становится игроком месяца.

Второе место занял Виталий Лисакович — 1270 голосов, 18,15 процента. Третье — Даниил Куликов, у которого 443 голоса или 6,3 процента. Далее расположились Ведран Чорлука — 178 голосов, 2,54 процента и Мурило — 176 голосов, 2,52 процента.

Всего в голосовании приняли участие 6998 человек.