РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: у Антона Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости

15:22
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму пятой плюсневой кости во время матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» в Дохе (Катар). Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в эфире трансляции встречи на канале «Матч Премьер». Игра проходит в Дохе (Катар).

24-летний Миранчук покинул поле на носилках и будет доставлен в больницу для обследования в ближайшее время. Если повреждение подтвердится, то хавбек может пропустить около 3-4 месяцев.

В текущем сезоне Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Локомотив — Партизан

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34372
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир