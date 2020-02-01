Источник: у Антона Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости
15:22
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму пятой плюсневой кости во время матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» в Дохе (Катар). Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в эфире трансляции встречи на канале «Матч Премьер». Игра проходит в Дохе (Катар).
24-летний Миранчук покинул поле на носилках и будет доставлен в больницу для обследования в ближайшее время. Если повреждение подтвердится, то хавбек может пропустить около 3-4 месяцев.
В текущем сезоне Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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