Анохин о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Если его взяли, то он точно должен помочь клубу»
Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин поделился с «СЭ» ожиданиями от игры «Локомотива» в весенней части сезона.
«Верю, что «Локомотив» выправит свое положение. Просто «Спартак» очень сильный сейчас, молодцы! Переход Дзюбы? Если его взяли, то он точно должен помочь клубу», — сказал Анохин «СЭ».
8 февраля «Локомотив» подписал контракт с Дзюбой до конца сезона-2022/23.
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|
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|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|8
|1
|8
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|17
|6
|3
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|21-28
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|
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
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|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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