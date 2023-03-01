Анохин о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Если его взяли, то он точно должен помочь клубу»

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин поделился с «СЭ» ожиданиями от игры «Локомотива» в весенней части сезона.

«Верю, что «Локомотив» выправит свое положение. Просто «Спартак» очень сильный сейчас, молодцы! Переход Дзюбы? Если его взяли, то он точно должен помочь клубу», — сказал Анохин «СЭ».

8 февраля «Локомотив» подписал контракт с Дзюбой до конца сезона-2022/23.