Андрея Тихонова приглашали работать в Белоруссию, Латвию и Казахстан

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что пока не получал интересных предложений продолжить тренерскую деятельность.

– Было несколько вариантов. Но я отказался, – цитирует Тихонова "Российская газета". – Потому что, даже если ты работаешь в первой лиге, хочется, чтобы была задача, возможности.

Если будет хорошее предложение – вернусь. Я же все-таки не просто так три года учился на тренера. И работал уже несколько лет, в том числе и самостоятельно три года. Определенный опыт есть. Когда ты один раз попробуешь – хочется еще и еще.

– Не приоткроете: у вас были предложения из ФНЛ, РПЛ?

– Это были наша премьер-лига, первый дивизион, Белоруссия, Латвия и Казахстан.​