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Андрей Воронин: «Скоро зимнее трансферное окно, может, заберем Кокорина назад в «Динамо»

13:46
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своем отношении к переходу экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в «Спартак».

— Удивлены, что Кокорин, динамовец, перешел в «Спартак»? — вопрос Воронину.

— Если я не ошибаюсь, Кокорин — спартаковский воспитанник, — сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Воронин. — Он после «Динамо» и в «Анжи» поиграл, ну, правда, он там не играл. Насколько я слышал, наш спортивный директор хотел Кокорина. Трансферное окно еще не закрыто?

— Нет, окно закрылось 17 октября.

— Ну, ладно, скоро зимнее трансферное окно (смеется). Может, заберем Кокорина. Я всегда говорил, что мне нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты не помешают ни одному клубу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=DAFrQbMGx2I&feature=youtu.be

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