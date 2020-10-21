Андрей Воронин: «Скоро зимнее трансферное окно, может, заберем Кокорина назад в «Динамо»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своем отношении к переходу экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в «Спартак».
— Удивлены, что Кокорин, динамовец, перешел в «Спартак»? — вопрос Воронину.
— Если я не ошибаюсь, Кокорин — спартаковский воспитанник, — сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Воронин. — Он после «Динамо» и в «Анжи» поиграл, ну, правда, он там не играл. Насколько я слышал, наш спортивный директор хотел Кокорина. Трансферное окно еще не закрыто?
— Нет, окно закрылось 17 октября.
— Ну, ладно, скоро зимнее трансферное окно (смеется). Может, заберем Кокорина. Я всегда говорил, что мне нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты не помешают ни одному клубу.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=DAFrQbMGx2I&feature=youtu.be