Абаскаль попросил усиление для «Спартака»
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль намерен усилить атакующую линию команды. Испанский специалист уже высказал свои пожелания по поводу трансфера нападающего.
Возможно, этим форвардом станет нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго, в агентстве которого «СЭ» сообщили о ведении переговоров со «Спартаком».
Кроме того, турецкий журналист Якуп Чинар ранее сообщал о том, что «Галатасарай» достиг соглашения о трансфере Шамара Николсона.
Красно-белые с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 27 августа «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0