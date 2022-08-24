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Сегодня, 16:32

Абаскаль попросил усиление для «Спартака»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль намерен усилить атакующую линию команды. Испанский специалист уже высказал свои пожелания по поводу трансфера нападающего.

Возможно, этим форвардом станет нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго, в агентстве которого «СЭ» сообщили о ведении переговоров со «Спартаком».

Кроме того, турецкий журналист Якуп Чинар ранее сообщал о том, что «Галатасарай» достиг соглашения о трансфере Шамара Николсона.

Красно-белые с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 27 августа «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.

27.08.2022 | Факел — Спартак
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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