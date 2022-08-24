Абаскаль попросил усиление для «Спартака»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль намерен усилить атакующую линию команды. Испанский специалист уже высказал свои пожелания по поводу трансфера нападающего.

Возможно, этим форвардом станет нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго, в агентстве которого «СЭ» сообщили о ведении переговоров со «Спартаком».

Кроме того, турецкий журналист Якуп Чинар ранее сообщал о том, что «Галатасарай» достиг соглашения о трансфере Шамара Николсона.

Красно-белые с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 27 августа «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.

27.08.2022 | Факел — Спартак