Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— В нашей команде собраны квалифицированные футболисты, — цитирует тренера самарцев Twitter. — Я уверен, что мы будем набирать очки и спасемся. Конечно, неприятно, когда команда проигрывает. Но в футболе бывают разные результаты. Главное, что команда показывала качественную игру.

У нас особого выбора нет. Все, кто живой, — на поле.