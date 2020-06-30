Андрей Талалаев: «Все, кто живой, — на поле»
30 июня 2020, 18:01
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— В нашей команде собраны квалифицированные футболисты, — цитирует тренера самарцев Twitter. — Я уверен, что мы будем набирать очки и спасемся. Конечно, неприятно, когда команда проигрывает. Но в футболе бывают разные результаты. Главное, что команда показывала качественную игру.
У нас особого выбора нет. Все, кто живой, — на поле.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...