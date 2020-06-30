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Андрей Талалаев: «Все, кто живой, — на поле»

30 июня 2020, 18:01
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Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— В нашей команде собраны квалифицированные футболисты, — цитирует тренера самарцев Twitter. — Я уверен, что мы будем набирать очки и спасемся. Конечно, неприятно, когда команда проигрывает. Но в футболе бывают разные результаты. Главное, что команда показывала качественную игру.

У нас особого выбора нет. Все, кто живой, — на поле.

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