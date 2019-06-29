Андрей Семенов: "В "Ахмате" рады Глушакову"

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов прокомментировал переход в грозненский клуб бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

32-летний россиянин подписал контракт по схеме "1+1".

– Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет "Ахмату" решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде, – цитирует ТАСС Семенова.

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