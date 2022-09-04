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4 сентября, 14:30

Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не говорил об уходе из «Зенита». Молча вышел из чата — и все»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

— Не помнишь, как Дзюба прощался с «Зенитом»?

— Артем же на следующий день после последней игры сезона объявил об уходе. Помню, из Нижнего Новгорода человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.

— А в командном чате Дзюба хоть написал что-то на прощание?

— Нет, молча вышел из чата — и все.

34-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Летом он стал игроком турецкого клуб «Адана Демирспор».

Андрей Мостовой
Артем Дзюба
ФК Зенит
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
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 1 : 2
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 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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