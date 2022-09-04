Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не говорил об уходе из «Зенита». Молча вышел из чата — и все»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

— Не помнишь, как Дзюба прощался с «Зенитом»?

— Артем же на следующий день после последней игры сезона объявил об уходе. Помню, из Нижнего Новгорода человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.

— А в командном чате Дзюба хоть написал что-то на прощание?

— Нет, молча вышел из чата — и все.

34-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Летом он стал игроком турецкого клуб «Адана Демирспор».