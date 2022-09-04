Рианчо назвал «Спартак» и «Зенит» командами одного уровня

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями перед предстоящим матчем 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» и «Зенит» сейчас команды одного уровня. Шансы на победу одинаковы. Надеюсь, что в этом дерби победит сильнейший. Нас ждет увлекательный и сложный матч», — цитирует Sport24 Рианчо.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 4 сентября. Начало встречи — в 20:00.