Андрей Федун поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ахмат»

Брат бывшего председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Андрей Федун поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Ожидания от матча — только победа! Какие еще могут быть? Смотрел ли я матчи сборной России? Нет!» — сказал Федун.

Матч «Спартак» — «Ахмат» начнется в 16.30 по московскому времени.