Андрей Федун — о судействе и снятии «Спартака» с чемпионата
9 августа 2020, 22:20
Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонид Федуна, прокомментировал судейство красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых в ворота московского клуба. Леонид Федун заявил «СЭ», что завтра снимет команду с чемпионата.
— Снятие с чемпионата? Не комментирую. Что теперь делать? Выигрывать! — заявил Андрей Федун. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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