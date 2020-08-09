Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонид Федуна, прокомментировал судейство красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых в ворота московского клуба. Леонид Федун заявил «СЭ», что завтра снимет команду с чемпионата.

— Снятие с чемпионата? Не комментирую. Что теперь делать? Выигрывать! — заявил Андрей Федун. (Севастиан Терлецкий)