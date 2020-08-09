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Андрей Федун — о судействе и снятии «Спартака» с чемпионата

9 августа 2020, 22:20
Андрей и Леонид Федуны. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей и Леонид Федуны. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонид Федуна, прокомментировал судейство красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых в ворота московского клуба. Леонид Федун заявил «СЭ», что завтра снимет команду с чемпионата.

— Снятие с чемпионата? Не комментирую. Что теперь делать? Выигрывать! — заявил Андрей Федун. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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