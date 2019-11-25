Андрей Егорычев: «У «Спартака» что-то получалось только за счет индивидуальных действий»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Мы неплохо смотрелись в обороне, — цитирует Егорычева официальный сайт «Урала». — Не дали сопернику создать много моментов. Но моменты у наших ворот в первом тайме все же были. Шюррле опасно прибегал на дальнюю штангу, а также был удар с левой ноги у Зобнина. Во втором тайме у «Спартака» были два опасных дальних удара. Нельзя позволять такое, нужно встречать и не давать бить. Если говорить о наших моментах, то, конечно, вызывает вопрос эпизод с пенальти. Показалось, что «Спартак» играл достаточно сдержанно и мало рисковал. Только за счет индивидуальных действий у них иногда что-то получалось.

— Перерыв на матчи сборных помог лучше приготовиться к игре со «Спартаком»?

— Конечно, помог. Ездили на Кипр потренироваться в тепле. Хотелось выиграть, но ничего страшного.

— На игроке гостей Зелимхане Бакаеве было сосредоточено особенное внимание при обороне?

— Мы не дали ему создать что-то стоящее. Я не припомню каких-либо сверхудачных действий с его стороны.

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