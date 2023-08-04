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Чернышов: «Не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Андрей Чернышов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему давно не работает в российских клубах.

— Из российских клубов еще ждете предложений?

— Конечно!

— Почему их нет?

— Вообще-то не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России.

— Говорите загадками. Кто?

— Агенты. Когда возглавлял молодежную сборную и «Спартак», с кем-то из них просто не общался, от кого-то отказывался брать футболистов. Ну и Виталий Леонтьевич руку приложил.

— Каким образом?

— Тут я знаю все конкретно. Было несколько историй. В 2008-м меня назначили в брянское «Динамо», посодействовал Николай Толстых, в ту пору президент ПФЛ. У клуба возникли сложности с лицензированием, Толстых сказал: «Я вам помогу с этими вопросами, а вы возьмите Чернышова».

— Николай Александрович вас так любил?

— Не столько Толстых, сколько его правая рука Дима Пасынский. Царство ему небесное. Вот с ним мы очень дружили! Он все устроил с Брянском. Приезжаю, встречаюсь с губернатором, подписываю контракт. Едем на сборы. Вдруг звонок от генерального директора: «Слушай, у нас проблема. Хотим разорвать с тобой договор...»

Андрей Чернышов и&nbsp;Егор Титов. Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил «Спартак» бромантаном?

— Это поворот.

— Я поражен: «На основании чего?» — «Ситуация неприятная, губернатор не хочет...» Понять не могу: что случилось?

— Очень любопытно.

— Выяснилось, что губернатору насчет меня сказали — «человек от Толстых». Как он понял — от главного в нашем футболе. Что ему фамилия? Даже не запомнил! Вскоре в Совете Федерации встречается с Мутко. Тут-то он в курсе, Мутко — «руководитель футбола»!

— Мы удерживаем нить. Что же было дальше?

— Я как раз первый сбор провел, все довольны. Губернатор подошел к Мутко: «Спасибо, что прислали нам такого классного тренера!» Виталий Леонтьевич отодвинулся, насторожился: «Кого?!» — «Ну, Чернышова...» — «Чернышова?! Да вы что, гоните его в шею!»

— Ай да история.

— Думаете, такой случай один? Полно! Встречаюсь с генеральным директором какого-то клуба. Не премьер-лиги. Вроде договорились: «Ты нам подходишь». А через пару дней звонок: «Извини, не можем. Сверху дана команда — нет...»

11 июня 55-летний Чернышов покинул пост главного тренера клуба «Раднички» (Белград).

Андрей Чернышов
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

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 2 1 0
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