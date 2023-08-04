Чернышов: «Не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России»
Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему давно не работает в российских клубах.
— Из российских клубов еще ждете предложений?
— Конечно!
— Почему их нет?
— Вообще-то не очень верю в теории заговоров. Но думаю, некоторые люди повлияли на то, чтобы я не работал в России.
— Говорите загадками. Кто?
— Агенты. Когда возглавлял молодежную сборную и «Спартак», с кем-то из них просто не общался, от кого-то отказывался брать футболистов. Ну и Виталий Леонтьевич руку приложил.
— Каким образом?
— Тут я знаю все конкретно. Было несколько историй. В 2008-м меня назначили в брянское «Динамо», посодействовал Николай Толстых, в ту пору президент ПФЛ. У клуба возникли сложности с лицензированием, Толстых сказал: «Я вам помогу с этими вопросами, а вы возьмите Чернышова».
— Николай Александрович вас так любил?
— Не столько Толстых, сколько его правая рука Дима Пасынский. Царство ему небесное. Вот с ним мы очень дружили! Он все устроил с Брянском. Приезжаю, встречаюсь с губернатором, подписываю контракт. Едем на сборы. Вдруг звонок от генерального директора: «Слушай, у нас проблема. Хотим разорвать с тобой договор...»
— Это поворот.
— Я поражен: «На основании чего?» — «Ситуация неприятная, губернатор не хочет...» Понять не могу: что случилось?
— Очень любопытно.
— Выяснилось, что губернатору насчет меня сказали — «человек от Толстых». Как он понял — от главного в нашем футболе. Что ему фамилия? Даже не запомнил! Вскоре в Совете Федерации встречается с Мутко. Тут-то он в курсе, Мутко — «руководитель футбола»!
— Мы удерживаем нить. Что же было дальше?
— Я как раз первый сбор провел, все довольны. Губернатор подошел к Мутко: «Спасибо, что прислали нам такого классного тренера!» Виталий Леонтьевич отодвинулся, насторожился: «Кого?!» — «Ну, Чернышова...» — «Чернышова?! Да вы что, гоните его в шею!»
— Ай да история.
— Думаете, такой случай один? Полно! Встречаюсь с генеральным директором какого-то клуба. Не премьер-лиги. Вроде договорились: «Ты нам подходишь». А через пару дней звонок: «Извини, не можем. Сверху дана команда — нет...»
11 июня 55-летний Чернышов покинул пост главного тренера клуба «Раднички» (Белград).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0