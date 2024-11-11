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Сегодня, 19:48

Андреев считает, что рано делать выводы о работе Слишковича в «Оренбурге»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера команды Владимира Слишковича.

Босниец возглавил команду в начале октября 2024 года. Ранее он работал в тренерском штабе «Спартака».

«Когда приходит новый тренер, ему необходимо время, чтобы понять, кто что из себя представляет. На работу надо смотреть в динамике. Чтобы давать оценку, тренер должен проработать какое-то время. Пройдут сборы, и вторая часть сезона будет более информативной. Тогда можно делать выводы о работе Слишковича», — сказал Андреев «СЭ».

После 15-го тура «Оренбург» с 8 очками занимает 16-е место в таблице РПЛ.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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