Андреев: «Не думаю, что «Оренбург» в мое отсутствие провалит работу на трансферном рынке»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Последнее место — очень плохо. Но руководство найдет выход, как это исправить. Думаю, что если все игроки восстановятся после травм и клуб точечно усилится зимой, то сделать это будет можно. Не думаю, что клуб в мое отсутствие провалит работу на трансферном рынке. У команды есть костяк, а для точечных усилений есть тренер. Проблем быть не должно», — сказал Андреев «СЭ».

После 15-го тура «Оренбург» с 8 очками занимает 16 место в таблице РПЛ.