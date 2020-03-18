Андреас Хинкель: «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных»

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» поделился мнением о полуфинале Кубка России. Москвичи сыграют с «Зенитом».

— Мы знаем, насколько сложно выиграть у «Зенита». Однако когда ты уже вышел в полуфинал, то, естественно, хочешь взять Кубок. Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных. При этом я бы не говорил, что премьер-лига менее важна для «Спартака». Там мы тоже хотим выступать как можно лучше.

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