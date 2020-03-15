Андре Шюррле: «Надеюсь, все будут в безопасности»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле пожелал поклонникам избежать проблем в «непростые времена». Вероятно, хавбек имел в виду эпидемию коронавируса.

«Сейчас непростые времена, в которые, думаю, вам приходится столкнуться с разными вещами. Надеюсь, все будут в безопасности и смогут находиться рядом с семьей, как и я», — написал Шюррле в Instagram.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ официально объявил о пандемии.