Форвард «Спартака» Андре Шюррле рассказал, какую цель он ставит перед собой на вторую часть сезона.

— Какие цели ставлю перед собой? Основная задача — не травмироваться, как можно дольше оставаться здоровым, — сказал немец в интервью клубной пресс-службе. — Вы видели, что случилось в Катаре. Одно неверное движение привело к травме. Поэтом моя личная задача — провести остаток сезона без травм, чтобы как можно больше помочь команде.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.