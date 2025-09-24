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Анатолий Воробьев — о Батракове, Кисляке и К.Глебове: «Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» оценил инициативу министерства спорта по созданию перечня книг для молодых футболистов.

— Из российских игроков мне импонирует молодежь — Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов. Единственное, что смущает, — музыкальный вкус Кисляка, который, кстати, как и Онопко, знает все слова песни «Третье сентября». Не лучший пример для подражания. Из той же серии реплика Тюкавина, который не в курсе, на кого в институте учится, откровение Пиняева, что за всю жизнь лишь одну книжку прочел...

Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании». Да и у Кокорина, Мамаева, Смолова была бы совершенно другая карьера, если бы в начале своего пути встретили мудрого наставника.

— Министерство спорта хочет создать список книг для молодых футболистов. Что вы включили бы в него в первую очередь?

— Понятно, без классики никуда. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов... В то же время нужен индивидуальный подход. Когда я работал в «Динамо», там были ребята, которые обожали читать: Валера Клейменов, Игорь Симутенков, Юра Тишков, окончивший школу с золотой медалью. Их уровень подготовки с пиняевским не сравнить. Тем, у кого пробелы в кругозоре, нельзя сразу сложную литературу давать. Это отобьет охоту к чтению.

А Минспорта сейчас действует как слон в посудной лавке — что с лимитом на легионеров, что с книжной инициативой. Тут еще Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак. Я бы рекомендовал каждому заниматься своим делом. А разрабатывать перечень книг для футболистов лучше министерству культуры — совместно с академией РФС или РПЛ.

Анатолий Воробьев стал героем авторской рубрики &laquo;СЭ&raquo; 15 к&nbsp;1.Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. «Спартак» — «Палата № 6»
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Анатолий Воробьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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