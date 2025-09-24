Анатолий Воробьев — о Батракове, Кисляке и К.Глебове: «Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании»
Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» оценил инициативу министерства спорта по созданию перечня книг для молодых футболистов.
— Из российских игроков мне импонирует молодежь — Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов. Единственное, что смущает, — музыкальный вкус Кисляка, который, кстати, как и Онопко, знает все слова песни «Третье сентября». Не лучший пример для подражания. Из той же серии реплика Тюкавина, который не в курсе, на кого в институте учится, откровение Пиняева, что за всю жизнь лишь одну книжку прочел...
Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании». Да и у Кокорина, Мамаева, Смолова была бы совершенно другая карьера, если бы в начале своего пути встретили мудрого наставника.
— Министерство спорта хочет создать список книг для молодых футболистов. Что вы включили бы в него в первую очередь?
— Понятно, без классики никуда. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов... В то же время нужен индивидуальный подход. Когда я работал в «Динамо», там были ребята, которые обожали читать: Валера Клейменов, Игорь Симутенков, Юра Тишков, окончивший школу с золотой медалью. Их уровень подготовки с пиняевским не сравнить. Тем, у кого пробелы в кругозоре, нельзя сразу сложную литературу давать. Это отобьет охоту к чтению.
А Минспорта сейчас действует как слон в посудной лавке — что с лимитом на легионеров, что с книжной инициативой. Тут еще Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак. Я бы рекомендовал каждому заниматься своим делом. А разрабатывать перечень книг для футболистов лучше министерству культуры — совместно с академией РФС или РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1