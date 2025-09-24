Анатолий Воробьев — о Батракове, Кисляке и К.Глебове: «Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» оценил инициативу министерства спорта по созданию перечня книг для молодых футболистов.

— Из российских игроков мне импонирует молодежь — Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов. Единственное, что смущает, — музыкальный вкус Кисляка, который, кстати, как и Онопко, знает все слова песни «Третье сентября». Не лучший пример для подражания. Из той же серии реплика Тюкавина, который не в курсе, на кого в институте учится, откровение Пиняева, что за всю жизнь лишь одну книжку прочел...

Дай бог, чтобы наши юные дарования не превратились в героев «Кофемании». Да и у Кокорина, Мамаева, Смолова была бы совершенно другая карьера, если бы в начале своего пути встретили мудрого наставника.

— Министерство спорта хочет создать список книг для молодых футболистов. Что вы включили бы в него в первую очередь?

— Понятно, без классики никуда. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов... В то же время нужен индивидуальный подход. Когда я работал в «Динамо», там были ребята, которые обожали читать: Валера Клейменов, Игорь Симутенков, Юра Тишков, окончивший школу с золотой медалью. Их уровень подготовки с пиняевским не сравнить. Тем, у кого пробелы в кругозоре, нельзя сразу сложную литературу давать. Это отобьет охоту к чтению.

А Минспорта сейчас действует как слон в посудной лавке — что с лимитом на легионеров, что с книжной инициативой. Тут еще Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Семак. Я бы рекомендовал каждому заниматься своим делом. А разрабатывать перечень книг для футболистов лучше министерству культуры — совместно с академией РФС или РПЛ.