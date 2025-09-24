Эквадорский защитник Рамирес рассказал, как ему помогает паспорт РФ: «Может, открою свое дело»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как ему помогает паспорт России.

«Очень много преимуществ, когда ты живешь в стране. Могу выезжать и приезжать без мыслей о визе. Плюс во многих других странах есть безвизовый режим по российскому паспорту. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело. Есть паспорт, есть люди, которым я доверяю. Может, получится остаться в российском футболе после завершения карьеры», — сказал Рамирес «СЭ».

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.

Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.