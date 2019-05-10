Анатолий Мещеряков: "Смолов очень поможет "Локомотиву"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу в домашнем матче 28-го тура РПЛ над "Рубином" (4:0) и рассказал о контракте нападающего Федора Смолова.

– Не ожидал, что выиграем так легко, – сказал Мещеряков. – С "Рубином" матчи проходят тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате. Сыграли свою роль два быстрых гола, что вынудило соперника раскрыться. Хорошо сегодня сыграла защита.

– Второе место близко?

– Не думаем об этом. Нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то. За Хвичу сегодня рад, что он забил. Надеюсь, продолжит так эффективно.

Что же до Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло. Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Федора действующий контракт.​ (Юлия Яковлева)

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