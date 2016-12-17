Анатолий Мещеряков: "Миранчук уходит? Это слухи, мы ведем переговоры по контракту"

Руководство "Локомотива" продолжает вести переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Нынешнее соглашение с 21-летним футболистом заканчивается в ноябре 2017 года. Он выступает за основную команду с 2012 года. В текущем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две голевые передачи в 16 матчах чемпионата России.

– Мы ведем переговоры с Миранчуком, – цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова. – Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены.

