Анатолий Мещеряков: "Локомотив" будет делать выводы в конце сезона"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что команде нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей. Железнодорожники занимают третье место с отставанием в шесть очков от "Зенита".

- Нам нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей, - приводят "Известия" слова Мещерякова. - Сейчас мы не смотрим на промежуточные результаты - за них не дают медали или путевки в еврокубки. Так что будем делать выводы в конце сезона.