Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» останется на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Также он поделился мнением о результатах ЦСКА после возобновления сезона.

— Думаю, «Зенит» все равно не упустит чемпионства. — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд». — А вот борьба за Лигу чемпионов развернется до последнего тура. Еврокубки — заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления.

Проблемы ЦСКА для меня очевидны. Развитие клуба — это ведь не вопрос соответствия определенному уровню сегодня, а стратегия. Армейцы оказались не готовы к смене поколений. Тут объективные причины. Я бы не стал предъявлять претензии ни тренерам, ни игрокам. Тренеры вообще — клиентура, которая меняется и думает только о сегодняшнем дне и о чемодане.