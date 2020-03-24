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Анатолий Бышовец: «Для отдельных команд еврокубки — стремление к позору»

06:51
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» останется на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Также он поделился мнением о результатах ЦСКА после возобновления сезона.

— Думаю, «Зенит» все равно не упустит чемпионства. — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд». — А вот борьба за Лигу чемпионов развернется до последнего тура. Еврокубки — заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления.

Проблемы ЦСКА для меня очевидны. Развитие клуба — это ведь не вопрос соответствия определенному уровню сегодня, а стратегия. Армейцы оказались не готовы к смене поколений. Тут объективные причины. Я бы не стал предъявлять претензии ни тренерам, ни игрокам. Тренеры вообще — клиентура, которая меняется и думает только о сегодняшнем дне и о чемодане.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/anatolij-byshovets-zenitu-nuzhno-vovremya-perestroitsya-chtoby-ne-povtorit-oshibok-tsska

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