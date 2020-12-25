Алиев расторг контракт с «Уфой»
Полузащитник Азер Алиев покидает «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.
26-летний россиянин и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Алиев провел 15 матчей, в которых забил один мяч. Полузащитник выступал в Уфе с 2018 года после перехода из самарских «Крыльев Советов».
Азер Алиев покидает ФК «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) December 25, 2020
По обоюдному согласию сторон Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Азером Алиевым.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/w42OiC026C
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