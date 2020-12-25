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Алиев расторг контракт с «Уфой»

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Полузащитник Азер Алиев покидает «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний россиянин и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Алиев провел 15 матчей, в которых забил один мяч. Полузащитник выступал в Уфе с 2018 года после перехода из самарских «Крыльев Советов».

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