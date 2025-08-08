Футбол
8 августа, 09:40

Алешин: «Суд заставил «Локомотив» принять Якушина обратно на работу. Взяли — и он тут же написал заявление по собственному»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1973 году тренер Михаил Якушин судился с московским «Локомотивом».

— Якушин — единственный в советском футболе человек, который судился со своим клубом. Что-то немыслимое для тех времен.

— С «Локомотивом», да. Его Волчок уволил через Министерство путей сообщения за «некомпетентность».

— Вот это формулировка для бывшего тренера сборной СССР.

— Якушин подал в суд! Назначили экспертов, заслуженных тренеров. Они приходили на заседания, говорили, что Михаил Иосифович — грамотный специалист. Но игроки «Локомотива» такое несли...

— Против Якушина выступили?

— Да. «Нам нужна палка, от доверия мы размякли, а Якушин мягкий. При этом давал чрезмерные нагрузки. Мы не хотели их выполнять».

— Суд Михаила Иосифовича оправдал?

— Конечно. Заставили «Локомотив» принять его обратно на работу. Взяли — и он тут же написал заявление по собственному.

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Якушин
  Niko McCowrey

    И что хотел сказать, Голышак??? Следите за продолжением моих публикаций?

    08.08.2025

    • Алешин — о Семине: «Классный, с юмором. Любой эпизод превратит в анекдот, если в настроении»

    Алешин — о Божовиче: «Шутит в основном про секс. Он большой любитель женского пола»
