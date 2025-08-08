Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро»
Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о несостоявшемся переходе Луки Модрича в «Спартак».
— Вокруг «Амкара» крутились балканские агенты...
— Мне один запомнился — серб Душан Джурич. Через него в Пермь приехали Дринчич и Дуймович. А еще как-то обмолвился, что привозил в «Спартак» юного Модрича. Стоил тот 300 тысяч евро. Но в клубе посмотрели на росточек будущей звезды и завернули: «Маленький. Не подходит».
Новости