8 августа, 10:20

Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о несостоявшемся переходе Луки Модрича в «Спартак».

— Вокруг «Амкара» крутились балканские агенты...

— Мне один запомнился — серб Душан Джурич. Через него в Пермь приехали Дринчич и Дуймович. А еще как-то обмолвился, что привозил в «Спартак» юного Модрича. Стоил тот 300 тысяч евро. Но в клубе посмотрели на росточек будущей звезды и завернули: «Маленький. Не подходит».

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»

Лука Модрич
ФК Спартак (Москва)
  • serkonol

    !!!

    09.08.2025

  • Александр Иванов

    очередной фейк редакции .. во-первых, Душан Джурич не серб, а швед, во-вторых не припоминаю его в Амкаре, там играли в основном болгары, лидеры Амкара и по матчам и по голам Сираков, Георги Пеев, Кушев, человек 10 ,наверное., даже была поговорка "..без болгара нет Амкара.."

    08.08.2025

  • ага-ага.... Пеле ещё в своё время отказали покупать, чтобы негра в СССР не держать!!! (((((((((((

    08.08.2025

  • oleg ves

    и вот после 3й бутылки водки Джурич обмолвился про ... далее по тексту статьи

    08.08.2025

  • Сергей К

    "Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро". Ага. Такое только можно по пятницам нести... в разговорах по пятницам... когда уже с утра выпил.

    08.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    Он не знал что надо в любви к ромбу признаться и тггда бы взяли... Хотя нет, куда тогда бы Титова дели...

    08.08.2025

  • gan75

    Как повезло Модричу, отскочил...

    08.08.2025

  • Степочкин

    А я то думаю, чего это в ЦСКА Бабаев собирается защитника 1,70 брать и нападающего 1,69... вот оно что!

    08.08.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости