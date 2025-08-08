Футбол
8 августа, 10:00

Алешин — о Божовиче: «Шутит в основном про секс. Он большой любитель женского пола»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренере Миодраге Божовиче.

— Божович-то — хороший тренер? Для нас это и сейчас вопрос.

— У него изумительный контакт с игроками. Постоянно шутит. Дает любое упражнение — и обязательно через какие-то приколы. Ребята все исполняют с удовольствием.

В «Амкаре» они балдели от Божовича. Если футболистам что-то не нравилось, тут же переключался, давал другое задание. Все было очень чутко. Да и настраивал на игру спокойно, уверенно, не повышая голос.

— Шутки у Миодрага на определенную тему.

— Да, в основном про секс. Он большой любитель женского пола. На эту тему у меня тоже есть рассказ.

— Без этого рассказа мы не сдвинемся дальше.

— Я был с «Амкаром» на сборе в Черногории. Утром выхожу на пляж, а на песке тренируется «Црвена Звезда». Я наблюдаю. Вскоре сбоку подходит Божович, встает рядом. Переговариваемся, смотрим тренировку.

Вдруг Миодраг резко поворачивается на 180 градусов и произносит: «Девушки! Вам на сегодняшний вечер тренер не нужен?» Гляжу — рядом две красавицы. Как он их увидел? Каким зрением?

— Девицы обрадовались?

— Заулыбались. Думаю, контакт состоялся.

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»

Миодраг Божович
    Алешин: «Суд заставил «Локомотив» принять Якушина обратно на работу. Взяли — и он тут же написал заявление по собственному»

    Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро»
