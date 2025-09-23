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23 сентября 2025, 15:47

Погребняк поддержал Станковича: «Спартак» без него не развалится. Дали ему отпуск, но он вернется»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича. Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, «Спартак» без него не развалится. Такие персонажи нужны нашей лиге. Вижу в нем молодого и амбициозного тренера, которому есть куда стремиться. У нас таких не так много», — сказал Погребняк «СЭ».

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.

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Деян Станкович
Павел Погребняк
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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