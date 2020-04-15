Алексей Зуев разнес продукты пожилым болельщикам «Спартака» с инвалидностью
Бывший вратарь футбольного «Спартака» и начальник команды красно-белых по пляжному футболу Алексей Зуев выступил в качестве волонтера и разнес продукты пожилым болельщикам клуба с инвалидностью.
Зуев принял участие в акции «Борись и побеждай», организованной группой болельщиков «Спартака» «Supporters Group». Экс-вратарь красно-белых помог фанатам команды, которые не могут покинуть дом из-за пандемии коронавируса.
Из начальника команды — в волонтёры! Алексей Зуев @azuev46.ru стал добровольцем акции #БорисьИПобеждай, организованной @supporters_group. Вместе с ребятами из СГ он развёз продукты пожилым одиноким людям и болельщикам нашего клуба с инвалидностью. Также Алексей передал вымпел с автографами Илье Смирнову, который поддерживал нашу команду на Мундиалито-2020. . @supporters_group и @valeraamigo, мы всегда рядом и придём на помощь!? . Друзья!?? От имени клуба мы призываем вас максимально соблюдать все рекомендации, но не забывать и о тех, кто в эти дни особо нуждается в помощи?