Алексей Зуев разнес продукты пожилым болельщикам «Спартака» с инвалидностью

Бывший вратарь футбольного «Спартака» и начальник команды красно-белых по пляжному футболу Алексей Зуев выступил в качестве волонтера и разнес продукты пожилым болельщикам клуба с инвалидностью.

Зуев принял участие в акции «Борись и побеждай», организованной группой болельщиков «Спартака» «Supporters Group». Экс-вратарь красно-белых помог фанатам команды, которые не могут покинуть дом из-за пандемии коронавируса.