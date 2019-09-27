Алексей Сутормин: «Зенит» поедет к «Локомотиву» забирать три очка»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Питерцы с 23 очками возглавляют турнирную таблицу, москвичи (20) — пятые.

— Хватит ли «Локомотиву» того эмоционального заряда, который его футболисты получили после победы на старте Лиги чемпионов? Это надо у них самих спросить, — цитируют «Известия» Сутормина. -Мы со своей стороны будем готовиться к этому важному матчу. Поедем в Москву с мыслями о том, что надо забирать у соперника три очка.

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