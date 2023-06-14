Шпилевский: «Общались с «Динамо» и прошлым летом, и сейчас. Горжусь, что был интерес»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал «СЭ» о переговорах с «Динамо» до подписания нового контракта.

«Конечно, общались с «Динамо». И прошлым летом, и сейчас. Желько Бувач видел меня номером один. Я раздумывал, мне это было интересно. «Динамо» мне близкий клуб. Но получилось так, как получилось. Горжусь тем, что ко мне был интерес. Тем более от такого специалиста, как Желько. Хочу поработать с Желько, это дорогого стоит», — сказал Шпилевский «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ. В концовке сезона команду покинул главный тренер Славиша Йоканович. Специалист возглавлял «Динамо» с июня 2022 года.

Во вторник, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Марцела Лички в московский клуб. При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками в 30 матчах. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.