Алексей Миранчук: "Свой дубль посвящаю "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы над "Зенитом" в Олимп-Суперкубке России (3:2). Он отметил, что всегда здорово выиграть такой трофей.

– Вы сегодня сделали дубль. Это круто?

– Круто, что выиграли Суперкубок. Это всегда круто. Меня поддерживали семья, родители. Близкие и друзья всегда рядом, стараются поддерживать.

– Кому посвятили эти два гола?

– "Локомотиву".

– А какому-то конкретному человеку?

– Никого не буду выделять. Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде. (Елена Григорьевская)