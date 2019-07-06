Алексей Миранчук: "Свой дубль посвящаю "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы над "Зенитом" в Олимп-Суперкубке России (3:2). Он отметил, что всегда здорово выиграть такой трофей.
– Вы сегодня сделали дубль. Это круто?
– Круто, что выиграли Суперкубок. Это всегда круто. Меня поддерживали семья, родители. Близкие и друзья всегда рядом, стараются поддерживать.
– Кому посвятили эти два гола?
– "Локомотиву".
– А какому-то конкретному человеку?
– Никого не буду выделять. Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде. (Елена Григорьевская)
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