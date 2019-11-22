Алексей Миранчук на обложке Tuttosport. «Ювентус» хочет купить россиянина

«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Газета Tuttosport поместила на обложку фотографию россиянина и новость о том, что он может продолжить карьеру в клубе из Турина.

Соглашение 24-летнего Миранчука с «Локо» рассчитано до 30 июня 2021 года, и следующее летнее трансферное окно будет последним шансом для железнодорожников выручить за него приличные средства. Источник сообщает, что «Юве» удалось выиграть конкуренцию у топ-соперников — «Зенита», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Как отмечает итальянское издание, сумма сделки пока неизвестна, но ранее российский клуб отказался от предложения в 80 миллионов евро за Алексея и его брата Антона Миранчука.

Боссы «Юве» впечатлены игрой футболиста сборной России и его двумя голами в ворота их команды в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20.

Всего в текущем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей за «Локо», забил 8 мячей и сделал 3 голевых передачи.

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