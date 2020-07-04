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Алексей Миранчук — лучший игрок РПЛ в июне

11:44
Алексей Миранчук. Фото ФК "Локомотив"
Алексей Миранчук. Фото ФК "Локомотив"
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук назван лучшим игроком чемпионата России в июне. За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты.

В июне хавбек стал единственным, кто забивал в составе «Локо». На его счету четыре гола в трех играх: 1:0 с «Оренбургом», 2:0 с «Рубином» и 1:1 с «Крыльями Советов». В матче с самарцами он спас железнодорожников от поражения, забив на пятой добавленной минуте.

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