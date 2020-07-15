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Алексей Миранчук: «Игра в обороне — мой минус, но я прибавил»

07:25
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что прибавляет в игре в обороне.

— Знаю, что игра в обороне — мой минус. Если я хочу расти как футболист, я должен уметь и обороняться, и атаковать, — сказал Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Это нормально, что у Станислава Саламовича есть такие требования. Думаю, в этом плане я прибавил, вырос. Понимаю, что и отбор может приносить удовольствие, как обводки и финты. Без него никуда, невозможно постоянно атаковать.

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