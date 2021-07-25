Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Березуцкий рассказал, как узнал о назначении на пост главного тренера ЦСКА

12:29
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда узнал о своем назначении в московский клуб.

«Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно, но мне предложили работу не президентом клуба, баскетбольным или хоккейным тренером и не какой-то иной вид деятельности, в котором я не разбираюсь. Возможно, кто-то из читателей не в курсе, но еще когда мы с братом играли в футбол, то есть до момента, когда завершили игровую карьеру, мы уже пошли обучаться в академию тренерского мастерства. А через несколько месяцев после того, как мы закончили, у нас уже была категория A. Естественно, если бы тогда не было планов тренировать, ни о какой учебе и трате времени на все это речи бы не шло», — цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Специалист официально возглавил московский клуб 19 июля 2021 года, сменив на посту Ивицу Олича. Сегодня, 25 июля, ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-uznal-o-naznachenii-na-dva-chasa-ranshe-chem-eto-poyavilos-v-presse/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
Кто и зачем насильно упрятал актрису Окуневскую в тюрьму
Новый знакомый пригласил москвичку покататься на "Ладе" и изнасиловал
В МИД России предупредили о контроле за выполнением конвенции Монтре
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры