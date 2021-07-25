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Крыховяк: «Плохо сыграли с «Зенитом», но с «Арсеналом» показали хороший футбол

11:22

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в первом туре РПЛ.

— Против этой команды всегда тяжело играть, — сказал «СЭ» Гжегож Крыховяк. — Но самое важно, что мы взяли три очка, мы показали характер. Очень плохо сыграли с «Зенитом» в матче за Суперкубок, но в этот раз показали хороший футбол. «Арсенал» забил в первом тайме, но мы ответили во второй половине игры.

— После «Зенита» было много критики. Ты это почувствовал?

— Сам знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Против «Зенита» играл плохо.

— «Локомотиву» нужно усиление?

— Это вопрос не для меня, а для руководства.

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