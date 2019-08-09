Александров попрощался с "Арсеналом". Он год не играл из-за травмы

Защитник Михаил Александров попрощался с тульским "Арсеналом". 30-летний болгарин пропустил целый год из-за травмы крестообразных связок. Последний месяц он самостоятельно поддерживал форму на родине.

"Ну ... Через 2,5 года пришло время прощаться. Это было удивительное время, когда я работал, играл и жил с вами как в семье. Спасибо, "Арсенал", за то, что показали мне, какие вы замечательные и дружелюбные! Всем игрокам, сотрудникам и друзьям - я вас никогда не забуду, и я надеюсь, что мы снова увидимся на поле! Желаю всем в Туле никогда не терять улыбки на лицах! Спасибо за всю любовь!" - написал Александров в Instagram.

Последний раз Александров выходил на поле в матче 1-го тура чемпионата России-2018/19 против "Динамо" (0:0) 29 июля 2018 года. В общей сложности он отыграл за "Арсенал" 36 матчей и забил 1 гол в чемпионате и Кубке России.