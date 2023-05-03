Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру красно-белых в весенней части сезона.

«В первом круге Абаскаль выглядел очень позитивно, была комбинационная игра, «Спартак» очень хорошо смотрелся, а сейчас это полностью куда-то пропало. И ребята молодые, тот же Игнатов, Денисов сейчас играют намного хуже, чем это было в начале сезона. Видно, что Промес еще не в форме после травмы. Ну и, конечно, очень жалко, что Джикия получил травму, тоже не вовремя. Без него всегда в защите намного тревожнее. Нужно кардинально улучшать игру. Чтобы бороться за призы, нужно играть намного интенсивнее, быстрее и осмысленно», — сказал Жуков «СЭ».

Сине-бело-голубые (61 очко) станут чемпионами уже вечером 7 мая, если:

— дома победят «Спартак» (49 очков), а «Ростов» (50 очков) 6 мая не сможет обыграть «Факел»;

— сыграют вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА (48 очков) днем 7 мая не справится с «Оренбургом».