Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:31

Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джон Кордоба открывает счет в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру красно-белых в весенней части сезона.

«В первом круге Абаскаль выглядел очень позитивно, была комбинационная игра, «Спартак» очень хорошо смотрелся, а сейчас это полностью куда-то пропало. И ребята молодые, тот же Игнатов, Денисов сейчас играют намного хуже, чем это было в начале сезона. Видно, что Промес еще не в форме после травмы. Ну и, конечно, очень жалко, что Джикия получил травму, тоже не вовремя. Без него всегда в защите намного тревожнее. Нужно кардинально улучшать игру. Чтобы бороться за призы, нужно играть намного интенсивнее, быстрее и осмысленно», — сказал Жуков «СЭ».

Сине-бело-голубые (61 очко) станут чемпионами уже вечером 7 мая, если:

— дома победят «Спартак» (49 очков), а «Ростов» (50 очков) 6 мая не сможет обыграть «Факел»;

— сыграют вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА (48 очков) днем 7 мая не справится с «Оренбургом».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Игнатьев рассказал об ожиданиях от работы Евсеева в «Факеле»
Орлов: «Не стоит заранее отдавать победу «Зениту». У «Спартака» есть Промес, Соболев»
«Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова
Гладилин отреагировал на слухи о том, что «Спартак» может сделать чемпионский коридор «Зениту»
«Заткнули балаболок». Как «Спартак» испортил чемпионский праздник «Зениту»: гол Кариоки, удаление Эменике и капитан Дзюба
Салихова: «Надеюсь, пока в «Спартаке» остаются приобретенные Федуном игроки, им не придет в голову выстроиться перед «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук заявил, что у Йокановича академичный футбол

Каряка поздравил «Крылья Советов» с днем рождения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости