Александр Васютин: "Переговоры с "Зенитом" не шли долго"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" отметил, что переговоры по возвращению в стан сине-бело-голубых были недолгими.
– Все это время "Зенит" следил за вами?
– Это не у меня надо спрашивать (улыбается).
– Вдруг вы знаете об этом.
– У меня есть друзья в команде, с которыми я общался, мы были на связи с Михаилом Юрьевичем Бирюковым. Но мы просто обсуждали вопросы по играм, он подсказывал мне что-то.
– Как сейчас появился вариант с "Зенитом"? Когда вы о нем узнали?
– В начале лета. Были разговоры с агентом, потом с Михаилом Юрьевичем, с Сергеем Богдановичем. Много с кем говорил.
– Вас хотели отпускать из Норвегии?
– Сказали: "Мы были бы рады, чтобы ты остался, но если поступит выгодное для нас предложение, и ты сам будешь в этом заинтересован, то мы его примем и не будем препятствовать – потому что для тебя это шаг наверх и новая ступень для развития".
– Почему так долго шли переговоры?
– Переговоры не шли долго.
– Как же – вы сказали про начало лета, а перешли две недели назад.
– В начале лета начались разговоры. Но официальные переговоры между клубами стартовали позже – думаю, это заняло не больше недели. (Гоша Чернов)