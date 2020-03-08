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Александр Точилин: «Я принес себя в жертву ради команды»

09:45
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Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода с предыдущей должности.

— Я понимал — нет результата, негатив накапливается... Команда «поплыла», -сказал Точилин. — Ей нужна встряска. В такой ситуации помогает смена тренера. Например, в «Динамо» убрали Хохлова, пришел Новиков — и футболисты взбодрились, оставшиеся до зимней паузы матчи провели на невероятном эмоциональном подъеме. «Тамбов» после увольнения Григоряна тоже резко преобразился. Вот и здесь расчет был на это. Я согласился с доводами руководства. Можно сказать, принес себя в жертву — ради команды. Чтобы выдала ударную концовку. (Александр Точилин)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

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