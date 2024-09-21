Точилин — о матче «Динамо» со «Спартаком»: «Эта встреча поможет выявить, кто готов составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Хотелось бы увидеть яркий футбол в исполнении двух неплохих команд и посмотреть, кто окажется сильнее, а у кого проблемы серьезнее. И «Динамо», и «Спартак» достаточно неплохо стартовали, и по мне, яркого фаворита нет. Эта очная встреча расставит все по своим местам и поможет выявить, кто больше готов составить конкуренцию «Зениту», — сказал Точилин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Денис Сафронов