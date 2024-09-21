Жена Карпина назвала место в таблице РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась мнением о перспективах «Спартака» в текущем сезоне.

— Какое место мы должны подразумевать под успехом для «Спартака»?

— Второе.

— Почему не первое?

— Потому что первое у нас не разыгрывается особо, — сказала Карпина программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После восьми туров «Спартак» располагается на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем матче команда Деяна Станковича примет московское «Динамо».